Valencia se recuperó y bajó al Athletic Bilbao

Valencia se recuperó de una mala racha y derrotó al tercero de la tabla general, Athletic de Bilbao, por 1 a 0, en un partido disputado hoy por la 21ra. fecha de la Liga de España.

En Mestalla, el local se repuso después de haber sido eliminado, a mitad de semana, de la Copa del Rey por Celta de Vigo. El equipo local se impuso con un tanto de su delantero Hugo Duro.

En el suburbio de Vallecas, Las Palmas, con el volante argentino Máximo Perrone (ex Vélez) de titular, derrotó, de visitante, al Rayo Vallecano, donde fue titular el argentino Oscar Trejo (ex Boca), por 2 a 0.

Los goles de los canarios los marcaron sus volantes Alberto Moleiro y Javi Muñoz. Con este éxito, Las Palmas se acerca a puestos de clasificación a copas europeas.

Más tarde en el estadio de la Cerámica, el local Villarreal igualó 1 a 1 con Mallorca, en un empate que no les permitió a ninguno de los dos alejarse demasiado de la zona de descenso.

El gol del 'Submarino Amarillo' lo marcó el delantero noruego Alexander Sörloth, mientras la igualdad de los baleares fue obra de Javier Llabrés. Más tarde jugaban Celta de Vigo-Real Sociedad.

Los partidos de mañana serán Osasuna-Getafe (10:00); Real Madrid-Almería (12.15); Betis-Barcelona (14.30); Girona-Sevilla (17.00).

. Lunes: Granada-Atlético de Madrid (17.00).

= Posiciones =

Girona 49 puntos; Real Madrid 48; Athletic Bilbao y Barcelona 41; Atlético de Madrid 38; Real Sociedad y Valencia 32; Las Palmas y Betis 31; Getafe 26; Rayo Vallecano y Alavés 23; Osasuna 22; Mallorca y Villarreal 20; Celta de Vigo 17; Sevilla 16; Cádiz 15; Granada 11 y Almería 6. (Télam)