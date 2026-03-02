Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La joven valentina Graves quien se iniciara en el mundo del Hockey en el Atlético Boxing Club hace ya varios años, ha retornado a la institución ahora como coordinadora de las divisiones inferiores del Hockey albiverde.

Valentina Graves quien pasara por el Club Platense transformándose en jugadora y el goleado9ra de esa institución, retorna ahora al “club de sus amores” luego de su periplo nacional, para transformarse en la coordinadora de las divisiones inferiores de las albiverdes, quedando a cargo de las sub 8, sub10, sub12 y sub 14, por lo que tendrá responsabilidad sobre todas las inferiores del club.

La jugadora que brillara en el “Calamar” como jugadora destacándose por su funcionamiento, tendrá ahora a su cargo esta nueva instancia, por lo que ya esta trabajando con todo para cumplir con los objetivos propuestos.