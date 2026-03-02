Your browser doesn’t support HTML5 audio

La joven valentina Graves quien se iniciara en el mundo del Hockey en el Atlético Boxing Club hace ya varios años, ha retornado a la institución ahora como coordinadora de las divisiones inferiores del Hockey albiverde.

Valentina Graves quien pasara por el Club Platense transformándose en jugadora y el goleado9ra de esa institución, retorna ahora al “club de sus amores” luego de su periplo nacional, para transformarse en la coordinadora de las divisiones inferiores de las albiverdes, quedando a cargo de las sub 8, sub10, sub12 y sub 14, por lo que tendrá responsabilidad sobre todas las inferiores del club.

La jugadora que brillara en el “Calamar” como jugadora destacándose por su funcionamiento, tendrá ahora a su cargo esta nueva instancia, por lo que ya esta trabajando con todo para cumplir con los objetivos propuestos.

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios