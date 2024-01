Vasco da Gama de Brasil aguarda el dinero para concretar el pase del argentino Juan Sforza

Vasco da Gama de Brasil, dirigido por el argentino Ramón Díaz, está tratando de liberar los 5.000.000 millones de dólares con los cuales podrá adquirir el pase Juan Sforza, jugador de Newell's Old Boys de Rosario, anunció hoy la prensa brasileña.

Según Globo Esporte, hace unos días que el club carioca llegó a un acuerdo con los dirigentes rosarinos para contratar al mediocampista pero Vasco está a la espera de que 777 Partners, la empresa a cargo del club, libere este dinero para cerrar la operación.

Newell's firmó una intención de venta y un compromiso con Vasco pero el pase no se concreta, como es obvio, hasta que el rosarino no reciba la cifra acordada.

La 777 Partners es una empresa de inversión privada estadounidense con sede en Miami, Florida, y adquirió varios equipos de fútbol como el Genoa en Italia, Standard Lieja en Bélgica, Red Star en Francia, Vasco en Brasil y Hertha en Alemania.

Sforza, quien integra el seleccionado sub-23 de Argentina que participará del Preolímpico en Venezuela, es un jugador de apenas 21 años y el club intenta concretar una operación con visión de futuro. (Télam)