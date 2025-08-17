Vidal aseguró la participación de 420 deportistas de Santa Cruz en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que la provincia garantizará el transporte, hospedaje, alimentación y vestimenta de los deportistas. El mandatario provincial destacó la importancia del deporte como herramienta de inclusión y expresó su deseo de éxito a la delegación provincial.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que la provincia estará presente en los Juegos Nacionales Evita 2025, que se desarrollarán en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre. Asimismo, destacó el compromiso del gobierno con el deporte y el desarrollo de los jóvenes y adultos mayores que representan a la provincia.

A través de sus redes sociales, Vidal informó que el Gobierno provincial cubrirá los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y vestimenta para los 420 deportistas santacruceños que competirán en distintas disciplinas.

“Con la responsabilidad que implica firmar un expediente de estas características y con el ánimo de acompañar y reconocer el valor y la importancia del deporte, dimos curso a la gestión de costos que tendrán 420 deportistas, en la ciudad de Mar del Plata. El transporte, el hospedaje, la alimentación y la vestimenta estarán cubiertos para adolescentes y adultos mayores que nos representan en las diferentes disciplinas de la competencia”, señaló el mandatario.

Y agregó: “.Levantemos nuestra bandera con orgullo y seamos ejemplo de respeto y empatía. ¡Les deseo un buen viaje y un excelente desempeño!

Con este anuncio, el gobierno provincial respalda la participación de la provincia en el evento de alcance nacional y busca fortalecer el orgullo y la identidad santacruceña entre jóvenes y adultos mayores.