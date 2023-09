Lionel Messi se fue a vivir a Estados Unidos para formar parte del “Inter Miami”. Desde su llegada, la “Messimanía” continúa y, en esta ocasión, muchas celebridades de Hollywood, deportistas de Élite y miembros de la realeza no quisieron perder la oportunidad de presenciar el último partido que jugó el 10 con su equipo contra “Los Ángeles FC”.

Inter Miami vs Los Ángeles FC: quiénes son los famosos que fueron a ver a Messi

Desde la página de Twitter “@Pogopedia” anunciaron que “se filtró la lista de los artistas que fueron a ver a Lionel“.

Había muchas caras conocidas y entre ellas se encontraban: Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga (cantantes), Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, Connie Britton, Tom Holland, Glen Powell, Tobey Maguire (actores), el príncipe Harry, Meghan Markle, Rage Against The Machine (banda) y, como si fuera poco, también estuvo Magic Johnson, el ex jugador de la NBA. Incluso, se le sumaron las figuras del baloncesto LeBron James y James Harden.

Además, desde la página de deportes @SC_ESPN mostraron un video donde se los puede ver a todos muy emocionados.

