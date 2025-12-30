Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Candela Francisco de 19 años y con sobrados títulos americano y mundiales, visitará Río Gallegos a partir del 18 de enero para realizar charlas, brindar clases y jugar partidas simultáneas de ajedrez, extendiendo su visita a otras localidades del interior como El Calafate, Río Turbio y El Chalten.

La joven bicampeona de América, tricampeona argentina, primer en sub12 en 2017, primera en sub14 en 2019 y primera en sub16 en 2021, cuenta con una trayectoria espectacular en el mundo del ajedrez, habiendo resultado subcampeona mundial de Blitz en 2020 y campeona mundial por equipos en 2021 durante la pandemia.

Invitada a participar del programa de la Federación Internacional de ajedrez, concurrió al Dubai Camp donde recibió clases y charlas con el indio Viswanathan Anand primera figura del mundo y asesoramiento del ruso Mikhael Kabalia, todo esto en Emiratos Arabes, y luego volvería a la Argentina donde logra por segunda vez el título de campeona de América.

Candela Francisco es una jovencita de 19 años y se proyecta como una de las figuras mas relevantes en el mundo, apuntando a su pretensión de ser la campeona mundial femenina mientras estudia derecho en la Universidad de Bahía Blanca, por lo que cumple una serie de roles importantes.

La visita a Santa Cruz servirá también para conocer el glaciar Perito Moreno, y también visitará El Chalten y la zona de Río Turbio, por lo que su estadía se prolongara por varios días, estimándose retornar a Buenos Aires sobre finales de enero.