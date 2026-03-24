Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la categoría Sub-14 hubo una sola plaza en juego que enfrentó a los equipos Alemán de Punta Arenas y al conjunto local del gimnasio Lucho Fernández. El resultado fue victoria 2-0 para el equipo trasandino que de esta forma se aseguró un lugar en la fase principal de la Liga Sur.

En cuanto a la categoría Sub-16, los tres equipos que consiguieron clasificarse fueron Asociación de Empleados Públicos de Ushuaia (AEP), Alemán de Punta Arenas y El Porvenir de Chile. Más atrás, sin posibilidades de clasificarse quedaron los equipos de Punta Arenas Bories y Volkai.

La Sub-14 de Alemán de Punta Arenas clasificó a la fase principal.

Por último, en la categoría Sub-18 la única plaza en juego fue para el conjunto AEP de Ushuaia.

La fase principal de la liga tiene calendario definido para las primeras fechas. Del 17 al 19 de abril será el turno para la Sub-14 en Río Gallegos. La Sub-16 verá acción en el mes de mayo en la localidad de El Calafate y la Sub-18 lo hará también en mayo pero en Punta Arenas.

Por último, la Sub-12 debutará en el mes de junio en la capital provincial.

La Sub-16 de El Porvenir fue uno de los tres equipos clasificados en la categoría.