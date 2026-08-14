Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La espera llegó a su fin. Este fin de semana vuelve el fútbol de los barrios y la categoría Súper Senior será protagonista de una nueva jornada del Torneo Oficial de la temporada 2026.

La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios confirmó la programación de la fecha 11, que tendrá partidos durante tres días consecutivos en la cancha Nora Vera.

La acción comenzará este sábado 15 de agosto, con cuatro encuentros. A las 13:00, U.F.C. se medirá con J. H. Ortega; luego, desde las 14:30, Sudamérica enfrentará a Fortaleza. A las 16:00 será el turno de Chaco y Cristal, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Arco Iris y Petrel, desde las 17:30.

El fútbol continuará el domingo 16, con otros cuatro partidos. La jornada arrancará a las 11:00 con San Benito ante Pumas. Posteriormente jugarán Vial-Huracán, San José-La Kuadra y, desde las 15:30, Chopper’s frente a Desamparados FC.

Finalmente, la fecha se completará el lunes 17 de agosto, con tres encuentros. Renacer y Estrella del Este abrirán la jornada a las 12:30, Real Sociedad y Güemes se enfrentarán a las 14:00, mientras que Sur 87 y Juventud Unida cerrarán la programación a las 15:30.

Todos los encuentros tendrán como escenario la cancha Nora Vera, con Desamparados RG como comisario deportivo de las tres jornadas.

Además, la programación oficial incluye una novedad administrativa: Club Barrio Matadero pierde puntos ante Club Don Bosco, aunque el comunicado difundido por la Asociación no especifica en detalle el motivo ni la cantidad de unidades descontadas.

Con once partidos distribuidos entre sábado, domingo y lunes, el Súper Senior vuelve a ponerse en marcha, con una nueva fecha que promete movimiento y mucha competencia en el fútbol de los barrios.