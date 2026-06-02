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El puntero sumó una nueva victoria al imponerse por 8-5 ante Argentinos del Sur en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Con este resultado alcanzó los 15 puntos y mantiene su campaña perfecta, con 34 goles a favor y una diferencia positiva de 18 tantos.

Su principal perseguidor es Pelusa Futsal, que protagonizó la goleada más impactante de la jornada al derrotar 18-4 a Chicago FC. El contundente triunfo permitió a Pelusa llegar a las 13 unidades y sostener un impresionante promedio ofensivo, con 39 goles convertidos en apenas cinco partidos.

También continúa firme Unión Santacruceña B, que igualó 4-4 frente a Guardianes FC y se mantiene en el tercer puesto con 13 puntos. Guardianes, por su parte, llegó a las 10 unidades y permanece en la zona alta de la clasificación.

Otro equipo que sigue escalando posiciones es Sipger, que aplastó 10-1 a La Ruta y alcanzó los 12 puntos con puntaje ideal en cuatro presentaciones, quedando con un partido menos respecto a varios de sus rivales directos.

La Kuadra ratificó su buen momento al superar 6-3 a Cagliari FC A, mientras que Cagliari FC B se impuso con autoridad por 9-3 sobre UTN para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

En otros resultados, Mudo FC consiguió una valiosa victoria por 6-4 frente a Atlético Federal, mientras que Boxing Club y Milán FC repartieron puntos tras igualar 3-3. El encuentro entre Olimpia y San Juan Bosco quedó pendiente y podría tener incidencia en la zona media de la tabla.

Con el campeonato ingresando en una etapa clave, la lucha por el liderazgo promete mantenerse abierta. Warriors marca el ritmo, pero Pelusa Futsal, Unión Santacruceña B y Sipger continúan al acecho en una Primera B que fecha tras fecha demuestra una gran paridad y un notable poder ofensivo.