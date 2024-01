Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lista para competir en el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, en el marco de la 58° edición del Festival Nacional de Jesús María, la delegación santacruceña arribó en la noche del martes a la provincia de Córdoba.

Matías Sifuentes en bastos con encimera, Ariel Schunk en crina limpia, Ramón Méndez en gurupa sureña, los suplentes Joaquín Magallanes y Rolando Alonqueo y el delegado Fabián Reynoso conforman la delegación.

Cabe recordar que los jinetes que representan a la provincia son los campeones de la final provincial que tuvo lugar semanas atrás en Tres Lagos.

“Gracias a Dios venimos con un grupo de jinetes que son muy experimentados y se van a mandar un muy buen campeonato”, manifestó Fabián Reynoso a LU12 AM680 y acotó que “el que más experiencia tiene es Matías. Es el tercer año consecutivo que viene, en el primero salió quinto, en el segundo salió séptimo y ahora vamos a esperar a ver qué es lo que pasa”.

La delegación en el Anfiteatro José Hernández.

Del campeonato participarán delegaciones de Santiago del Estero, Santa Fe, La Rioja, San Luis, San Juan, La Pampa, Tucumán, Neuquén, Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Misiones, Jujuy, Río Negro, Tierra del Fuego, Jesús María, Córdoba, Santa Cruz, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Formación

Oriundo de Gobernador Gregores, el campeón provincial de crina limpia, Ariel Schunk, destacó que “es una zona de mucha tradición, uno lo lleva en el alma. Vengo de una familia criada en el campo, te levantabas y tenías un caballo en la puerta de la casa”.

“Cuando largué fue con terneros, después fuimos subiendo a los petisos, hasta que te da el cuerpo para montar un caballo grande. Hoy en día creo que la mejor escuela para esto es el ternero. Después que le agarrás la mano, no querés volver a montarlo más porque es más peligroso que el caballo por la pisada y la forma que tiene de corporear“, explicó.

Sin embargo, marcó que “no es necesario nacer arriba de un caballo para hacerte jinete, por ahí te toca la varita y uno con el tiempo se va dando cuenta de qué le gusta. Nací con los caballos, otros lo fueron buscando de a poquito”.

En cuanto a su categoría, explicó que dado su 1,92 m. de estatura, “me siento más cómodo en la crina. No tiene mucho secreto, lo primero de todo es que te tiene que gustar y otra es saber manejar las piernas, dónde colocarlas, dónde ponerlas, no soltarlas en ningún momento y otra es el equilibrio, que es mucho más importante que en otras categorías. No tenés cómo agarrarte, lo mejor es hacer equilibrio, saber cómo pegar, cómo castigar al caballo y ahí uno puede durar más tiempo arriba (NdR: el tiempo de monta es de ocho segundos)”.

Reconoció que dado que los caballos son por sorteo, si le toca un caballo chico “me sobran las piernas, pero cuando me toca un caballo grande estoy más que feliz“.

En cuanto a caídas, Schunk recordó: “En la primera noche de Jesús María 2021 tuve la mala suerte de que me cabeceara un caballo en la sien y me dejó dormido como por una hora, no fue un golpe grave, pero asusta a la gente porque te desmayás”.

Son 25 las delegaciones que participan del campeonato nacional e internacional.

En cuanto a los nuevos talentos de la jineteada, mencionó: “Joaquín Magallanes es un chico que viene apuntando muy bien y como él vienen un montón atrás, lo que tenemos que hacer es llevarlos para adelante, que no decaigan y que sigan con esas ganas que tienen”.

De acuerdo al cronograma, el sorteo se realizará este viernes a las 18:00 y la actividad, que se extenderá hasta el 13 de enero, se iniciará a las 20:00.

Serán nueve noches de campeonato, el 13 se conocerá los campeones y el 14, los mejores clasificados participarán por un premio aparte.

“Vamos a tratar de hacer lo posible de dejar a Santa Cruz bien en alto, como siempre, como les decía a los chicos: venimos a competir, venimos a ganar“, cerró.