Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en Argentina. Una efeméride que no pasa inadvertida por el Grupo La Opinión Austral y ciertamente no es una fecha más. En la “Decana de la Patagonia”, LU12 AM680 de Río Gallegos y FM Láser 92.9, celebran hoy su día las destacadas voces de Laura Gorocito, Carlos Saldivia y Ángel Vargas.

Cada uno con su estilo propio, marcan la diferencia a la hora de informar y entretener. La radio, más vigente que nunca, es su lugar en el mundo, y reflexionan en esta fecha tan especial para ellos.

¡Feliz día a las voces de LU12 y a todos los locutores de Santa Cruz!

Carlos Saldivia, histórico locutor de LU12 AM680.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En su día, el histórico locutor Carlos Saldivia, nos compartió esta reflexión:

“Cuando era chico jugaba a ser relator de fútbol en el patio de mi casa, con mis hermanos jugando. Jamás hubiera imaginado que eso, y otras cosas más, me iba a permitir la radio. Ya pasaron 40 años de haber empezado esto. Más allá de significar un medio de vida, siempre fue una pasión para mí. Y las pasiones a veces no se explican. Hoy tengo 60 años y siento lo mismo que en 1984, el año cuando empecé a trabajar en LU12 AM680 Río Gallegos.

Algunos por ahí lo entienden y otros no. Hasta que Dios diga, seguiré teniendo estas ganas. Yo lo siento de esta manera. Y me cuesta mucho pensar en el día que no lo pueda seguir haciendo. Ojalá que todavía pueda hacer algo más y seguir atrás de un micrófono.

Lo que más reconforta es saber que alguien te está escuchando. Que le estás dando una noticia, un poco de alegría, un tema para que se divierta. Contarle en lo posible algo que le cambie la cara o que lo informes. O ser esa compañía que fuimos siempre, a través de la AM, estar con la gente del campo y en la ruta. Ese tipo de cosas es la que me ha motivado siempre a tener esta pasión por la radio”.