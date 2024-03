Con miras al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Fernando Alturria, presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “José Honorio Ortega”, mantuvo una serie de reuniones en Piedra Buena y Puerto Deseado.

En la localidad portuaria, en el salón General San Martin del Municipio se realizó el acto de entrega de medallas por los 40 años de Malvinas a veteranos de guerra que aún no las habían recibido. En tanto que en Piedra Buena, abordaron la puesta en funcionamiento del edificio del Centro de VGM y futuras actividades, además de la colocación de una escultura.

En cuanto a Río Gallegos, la próxima semana, se ultimarán detalles de los tres días de actividades en las carpas en el predio del Monumento a los caídos.

Las actividades iniciarán el 30 en tanto que el 31 a las 14:00 se realizará la caravana “Malvinas por siempre Argentinas”, que recorre todos los monumentos y murales alusivos.

Además, a la tradicional marcha de antorchas se sumará la que arribará desde el barrio Ayres Argentinos. “Estamos contentos de la participación de las juntas vecinales”, expresó Alturria a La Opinión Austral.

En cuanto a las expectativas para esta nueva conmemoración, destacó las reuniones que mantuvo con el intendente de Puerto Deseado y la intendenta de Piedra Buena y manifestó: “Hay muy buena intención”.

Los veteranos Fernando Alturria y Raúl Vásquez reunidos en Piedra Buena.

“Con mucha esperanza, sabemos que Gallegos, sin temor a equivocarme, es la ciudad más malvinera del país. Es un trabajo que venimos haciendo entre todos, por eso somos capital provincial de la vigilia. Sabemos del sentimiento que tiene el gobernador Vidal, nos reunimos con él antes de que fuera gobernador y conocemos su pensamiento hacia Malvinas, sabemos que es un malvinero de corazón“, destacó.

“En la provincia estamos muy esperanzados de que vamos a seguir trabajando, no tanto a nivel nacional. El presidente Milei a la causa Malvinas no la tiene como una prioridad y hasta ahora no ha mostrado ningún gesto de que va a continuar reclamando firmemente ante el Reino Unido, al contrario, están haciendo más concesiones que logros para Argentina y esto es peligroso, porque a veces en estas situaciones de crisis económica como social, nos olvidamos de lo importante que es nuestra soberanía“.

“Es difícil hablar de patria y soberanía cuando hay gente que no tiene para darle de comer a su familia y está pasando muchas necesidades, por eso desde nuestra provincia nunca vamos a dejar de hacer una gran ola de malvinización que llegue a las provincias del norte para que vean que hay un pueblo totalmente decidido y que va a continuar con esta lucha de recuperar la soberanía plena de las islas, cada año más jóvenes se suman a esta propuesta”, cerró.