Cada 7 de diciembre, por ley provincial 3.668, se conmemora a los obreros fallecidos en las Huelgas Patagónicas.
En este marco, en el transcurso de la semana en distintas localidades de Santa Cruz se realizaron actividades alusivas.
Además, durante el acto, se depositó una ofrenda floral en homenaje a los obreros.
La Sala de 5 años “Arco Iris” del Jardín de Infantes realizó una representación simbólica con flores y, junto a vecinos y autoridades, se colocó una ofrenda al pie del monumento. Además, hubo intervenciones artísticas y educativas, con la participación de la Escuela Municipal de Danzas “El Coirón” y estudiantes de la Escuela Agropecuaria Nº 1 con su proyecto “Educación y Memoria: La Patagonia Rebelde 1921”.
Cerrando el acto, se leyeron los nombres de los trabajadores fusilados, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria, la justicia y la identidad santacruceña.
En tanto que el jueves, en Puerto Deseado, Susana Santi y Marisa Mansilla, integrantes de la comisión “De cara a la livertá” brindaron una charla en el Museo del Pueblo.
Además, en el museo se presentó la sala en homenaje a las Huelgas, un espacio que podrán conocer los turistas en esta nueva temporada.
Las actividades continuarán este lunes en el cenotafio emplazado en la Ruta Provincial N°15, donde se realizarán dos actos. A las 13:00 tendrá lugar el acto a los trabajadores fusilados organizado por la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas 1920-1921 de El Calafate y a las 15:00 el homenaje convocado por la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921-Lago Argentino.
