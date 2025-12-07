Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 7 de diciembre, por ley provincial 3.668, se conmemora a los obreros fallecidos en las Huelgas Patagónicas. En este marco, en el transcurso de la semana en distintas localidades de Santa Cruz se realizaron actividades alusivas.

Este domingo en la Plazoleta Albino Argüelles de Puerto San Julián tuvo lugar un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, representantes de gremios, entidades intermedias, la Mesa de Huelgas y organismos provinciales y nacionales. También acompañaron las banderas de ceremonia de escuelas, fuerzas y organizaciones locales.

Además, durante el acto, se depositó una ofrenda floral en homenaje a los obreros.

Previamente, este martes en Gobernador Gregores, organizado por la Ruta de la Huelga de 1921 y la Municipalidad, tuvo lugar un acto en el sitio histórico N° 1 Cañadón de los Muertos en la Estancia Bella Vista con la participación de autoridades municipales, concejales y representantes de distintas instituciones.

En la ocasión, se entregó la resolución que destaca la conmemoración del 104° aniversario de las Huelgas Patagónicas y reafirma el compromiso institucional con la preservación de la memoria histórica. Mientras que el Concejo Deliberante entregó la Resolución que declara de Interés Comunitario el acto homenaje realizado en el Cañadón de los Muertos.

La Sala de 5 años “Arco Iris” del Jardín de Infantes realizó una representación simbólica con flores y, junto a vecinos y autoridades, se colocó una ofrenda al pie del monumento. Además, hubo intervenciones artísticas y educativas, con la participación de la Escuela Municipal de Danzas “El Coirón” y estudiantes de la Escuela Agropecuaria Nº 1 con su proyecto “Educación y Memoria: La Patagonia Rebelde 1921”.

En el Cañadón de los Muertos, el martes tuvo lugar un acto en homenaje a los obreros fusilados.

Cerrando el acto, se leyeron los nombres de los trabajadores fusilados, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria, la justicia y la identidad santacruceña.

En tanto que el jueves, en Puerto Deseado, Susana Santi y ​Marisa Mansilla, integrantes de la comisión “De cara a la livertá” brindaron una charla en el Museo del Pueblo.

Además, en el museo se presentó la sala en homenaje a las Huelgas, un espacio que podrán conocer los turistas en esta nueva temporada.

Las actividades continuarán este lunes en el cenotafio emplazado en la Ruta Provincial N°15, donde se realizarán dos actos. A las 13:00 tendrá lugar el acto a los trabajadores fusilados organizado por la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas 1920-1921 de El Calafate y a las 15:00 el homenaje convocado por la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921-Lago Argentino.