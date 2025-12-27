Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de características alarmantes sacudió la madrugada del sábado en El Calafate, cuando una vivienda y un automóvil fueron consumidos por las llamas en el barrio Linda Vista.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana y fue advertido por vecinos del sector, quienes al notar el avance del fuego dieron aviso inmediato a la policía. La vivienda, ubicada en la zona de Terrazas Manantiales, sobre la calle Luis Aguilar, quedó completamente destruida en cuestión de minutos.

Minutos después, llegaron dotaciones del Cuartel de Bomberos, que debieron desplegar al menos dos autobombas para enfrentar un escenario ya crítico. Pese al rápido accionar, las condiciones meteorológicas complicaron las tareas de extinción.

Con el correr de las horas se confirmó que, al momento del incendio, no había personas dentro de la casa. Sin embargo, el saldo fue igualmente doloroso: un gato, mascota y única compañía habitual del propietario, murió como consecuencia del fuego. El dueño de la vivienda, un bombero de la Policía de Santa Cruz, se encontraba fuera de la localidad, en la ciudad de Río Gallegos, y fue alertado por los propios vecinos, emprendiendo de inmediato el regreso a El Calafate al tomar conocimiento de lo ocurrido.

Las primeras reconstrucciones del hecho aportan datos que agravan aún más la situación. Según fuentes vinculadas a la investigación, el incendio se habría iniciado en al menos dos focos distintos: uno en la vivienda y otro en el interior de un automóvil perteneciente al propietario. En este último caso, los autores habrían roto el vidrio de una de las ventanas para iniciar el fuego dentro del rodado. Si bien las llamas no lograron consumirlo por completo, el ataque al vehículo refuerza la presunción de una acción deliberada.

De acuerdo a fuentes judiciales, estos indicios apuntan con firmeza a un incendio intencional, línea investigativa que ya es abordada tanto por la policía como por la Justicia.

Vecinos del barrio señalaron además que en la zona existen cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían resultar determinantes para identificar a los responsables. Ese material será clave para reconstruir los movimientos previos al inicio del fuego y establecer posibles autores o vehículos involucrados durante la madrugada.

La Comisaría Segunda tomó intervención en el hecho y la investigación continúa en pleno desarrollo. El propio bombero damnificado radicó la denuncia correspondiente y habría manifestado sospechas sobre posibles responsables, información que ahora es analizada en el marco de la causa judicial