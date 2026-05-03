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La problemática del alcohol al volante volvió a quedar en el centro de la escena en El Calafate, donde un nuevo incidente vial registrado durante la madrugada de este domingo reaviva la preocupación por la seguridad en las calles y rutas de la localidad turística. Esta vez, un automóvil impactó contra un poste de alumbrado público en el barrio Las Piedras, en un hecho que, por fortuna, no dejó personas heridas, aunque sí encendió las alarmas de las autoridades.

El siniestro se produjo alrededor de las seis de la mañana, sobre la Avenida del Libertador, a pocos metros de la intersección con calle Ushuaia, un sector que en las últimas horas ya había sido escenario de otro episodio similar protagonizado por un conductor alcoholizado. La reiteración de estos hechos en un lapso tan corto refuerza la preocupación por conductas imprudentes al volante, especialmente durante la madrugada.

Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, el vehículo involucrado -un Ford Ka- era ocupado por tres personas mayores de edad: dos mujeres y un hombre, quien conducía el rodado. Por motivos que aún son materia de análisis, el automóvil terminó impactando de frente contra una estructura de alumbrado público, generando daños materiales pero sin consecuencias físicas para los ocupantes.

Tras el impacto, se desplegó un operativo que incluyó la intervención de personal policial y de bomberos de la Unidad Octava. Estos últimos llevaron adelante tareas de limpieza sobre la calzada, debido al derrame de combustible, una acción clave para evitar nuevos incidentes en una zona de circulación frecuente.

Una vez constatado que los ocupantes se encontraban fuera de peligro, el foco de la intervención pasó al conductor. En ese marco, el personal policial realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,14 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, el conductor fue considerado alcoholizado a los efectos legales, procediéndose al secuestro del vehículo y a la elevación de las actuaciones al Juzgado Municipal de Faltas.