Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte siniestro vial sacudió la calma de la madrugada en El Calafate cuando, en cuestión de segundos, un impacto terminó en un vuelco espectacular en pleno casco céntrico. El conductor de una camioneta, que circulaba bajo los efectos del alcohol, debió ser trasladado al hospital tras resultar con lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana de este sábado, en un horario donde el movimiento en la ciudad turística es prácticamente nulo. Un hombre de aproximadamente 40 años conducía una Ford EcoSport cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control del vehículo y colisionó contra una Chevrolet Tracker que se encontraba estacionada.

El impacto fue de tal magnitud que la camioneta terminó volcando y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba, apoyada sobre el techo en el adoquinado.

El conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas. De acuerdo a fuentes policiales, al momento de realizarle el test de alcoholemia se constató que presentaba 1,69 gramos de alcohol por litro de sangre.

Mientras el hombre se recupera, la Policía aguarda que esté en condiciones de prestar declaración para avanzar en la investigación y esclarecer la mecánica del siniestro.