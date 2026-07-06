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Un turista extranjero quedó bajo investigación luego de que pasajeros alertaran que habría triturado pastillas e introducido parte del contenido en la bebida de la mujer que lo acompañaba en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de El Calafate.

El hecho ocurrió el viernes y generó la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y suspendió el embarque de la pareja.

Según informó Ahora Calafate, varias personas observaron que el hombre manipulaba un blister de medicamentos, molía los comprimidos y después los colocaba en el vaso de su acompañante.

Tras el aviso, los efectivos realizaron una requisa sobre las pertenencias del pasajero, donde encontraron distintas pastillas de uso personal. Sin embargo, no se hallaron sustancias ilegales ni elementos que permitieran establecer la comisión de otro delito.

La situación fue comunicada al Juzgado de Instrucción de El Calafate, que ordenó una serie de medidas. A la mujer le efectuaron estudios de laboratorio para descartar una posible intoxicación, aunque los análisis no detectaron alteraciones que afectaran su estado de salud.

Además, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera y luego se le impuso una restricción de acercamiento. La mujer habría señalado que ambos atravesaban una crisis y que habían decidido finalizar la relación durante el viaje.

Aunque no habría denunciado agresiones físicas, ese contexto fue contemplado por la Justicia al definir las acciones preventivas. La pasajera permaneció en la localidad hasta conseguir un nuevo pasaje y finalmente viajó el sábado.

Después de su partida, el sujeto recuperó la libertad y pudo abordar otro vuelo, evitando que ambos coincidieran durante el traslado. Del procedimiento también se notificó a la representación diplomática de Estados Unidos, país de origen de los turistas.