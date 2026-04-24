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Un operativo policial realizado durante la mañana de este viernes en El Calafate terminó con la demora de una joven acusada de realizar amenazas contra un menor a través de redes sociales y el secuestro de un arma de fuego calibre 32.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate, con apoyo de Criminalística. De acuerdo a la información preliminar, la policía habría realizado un trabajo específico de análisis en redes sociales para identificar a la presunta autora de las amenazas.

Luego se solicitó una orden de allanamiento que se concretó en horas de la mañana de este viernes. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre 32.

La joven señalada fue demorada y puesta a disposición de la Justicia.

El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.