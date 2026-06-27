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Un importante avance registró una investigación por un hecho de hurto en El Calafate, luego de que un operativo encabezado por la División de Investigaciones (DDI) permitiera recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos y detener al hombre señalado como el presunto autor del delito.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento fue el resultado de varios días de tareas investigativas desarrolladas por los efectivos especializados, quienes reunieron distintos elementos probatorios que permitieron solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de la localidad. Con la autorización judicial correspondiente, el operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Juan Esteban, donde finalmente la investigación obtuvo resultados positivos.

La diligencia marcó un paso decisivo para el esclarecimiento del caso. Al ingresar al inmueble, los investigadores localizaron los objetos que habían sido denunciados por la víctima, logrando recuperar la totalidad de los bienes buscados.

Entre los elementos secuestrados se encontraban dos infladores, un bolso marca Crosswing X3 y una vela de windsurf marca Cabrinha de colores negro y amarillo, objetos de importante valor que fueron inmediatamente reconocidos por el damnificado como parte de los bienes que le habían sido sustraídos.

Tras el hallazgo, todos los efectos quedaron bajo resguardo policial y serán restituidos a su legítimo propietario una vez cumplidos los procedimientos judiciales y administrativos previstos para este tipo de causas.

Además del recupero de los elementos, el operativo permitió avanzar sobre la situación procesal del principal sospechoso. En el mismo domicilio allanado, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hurto que dio origen a la investigación.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el sospechoso fue trasladado y alojado en las instalaciones de la División Comisaría de El Calafate, donde permanece a disposición del magistrado interviniente, que será quien determine los próximos pasos del proceso judicial.