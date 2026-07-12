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La euforia por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fue aprovechada por delincuentes para cometer una seguidilla de robos en El Calafate. Mientras gran parte de la comunidad seguía el encuentro y luego salía a celebrar en las calles, al menos dos hombres ingresaron a distintas propiedades ubicadas en un mismo sector de la ciudad y concretaron cuatro hechos delictivos en pocas horas.

Sin embargo, el raid delictivo terminó antes del amanecer gracias a un rápido operativo policial. Los sospechosos fueron interceptados cuando escapaban a bordo de una motocicleta que había sido robada minutos antes desde el interior de una vivienda y quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información conocida, los robos ocurrieron entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo en domicilios particulares y también en una panadería ubicada al oeste del centro comercial de El Calafate. La concentración de los hechos en una misma zona llamó rápidamente la atención de los investigadores, que comenzaron a trabajar para establecer si todos habían sido cometidos por las mismas personas.

El último episodio denunciado fue el robo de una motocicleta guardada dentro de una vivienda de la calle 23, en el barrio Plumas Verdes. Según la investigación, los delincuentes lograron sacar el rodado a través de una ventana antes de abandonar el lugar.

Mientras personal de la División Gabinete Criminalístico realizaba las primeras pericias en la vivienda afectada, surgió otro dato clave: en el patio del mismo inmueble apareció escondida una mochila que contenía una computadora y otros objetos robados en otra casa del mismo sector. El propietario desconocía por completo la existencia de esos elementos hasta el inicio de la inspección policial.

Con la descripción de la motocicleta sustraída, efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas iniciaron un rastrillaje por los alrededores. Poco después de las 4 de la madrugada localizaron un rodado con características coincidentes circulando por la intersección de avenida Libertador y calle 17 de Octubre.

Al detener la marcha del vehículo comprobaron que se trataba de la motocicleta denunciada como robada. En ella viajaban dos hombres de 31 y 27 años, quienes además transportaban la mochila con los elementos sustraídos en otro de los domicilios afectados.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados en carácter de incomunicados a disposición del Juzgado de Instrucción de El Calafate. De acuerdo con la investigación, los detenidos quedaron vinculados a cuatro hechos de robo registrados durante la misma noche.