Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera mañana del Año Nuevo comenzó con un hecho de extrema violencia en El Calafate, donde un hombre fue asesinado dentro de su casa en el marco de un aparente robo. De acuerdo con información oficial a la que accedió La Opinión Austral, dos delincuentes ingresaron al domicilio cerca de las 6:00 y atacaron a la víctima con el objetivo de sustraer dinero proveniente de la venta de una casa.

La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rufino, de 48 años, quien se encontraba en la vivienda junto a su pareja al momento del ataque. Los agresores se retiraron del lugar sin concretar el robo y, minutos después, la mujer constató que su cónyuge había fallecido a causa de los golpes recibidos.

El ataque en el barrio Salesiano de El Calafate

Según reconstruyeron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en el barrio Salesiano de El Calafate, cuando dos hombres, uno de ellos portando un arma de fuego, irrumpieron en la vivienda. Una vez dentro, agredieron físicamente a Rufino y exigieron dinero que, presuntamente, correspondía a una reciente operación inmobiliaria.

La víctima murió por la violencia ejercida durante el robo

Los primeros datos de la investigación señalan que la muerte se produjo como consecuencia directa de las lesiones ocasionadas durante el ataque. Si bien no se descarta la utilización del arma de fuego que llevaba uno de los atacantes, por el momento la principal hipótesis apunta a que el deceso fue producto de una golpiza.

La mujer que se encontraba en la vivienda no sufrió heridas y se encuentra en buen estado de salud, aunque fue asistida por personal médico y se le tomó declaración en el marco de la causa.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, junto con efectivos de la Policía de Santa Cruz, quienes realizaron las pericias correspondientes para recolectar pruebas, huellas y otros elementos de interés para la investigación.

“Es todo muy reciente, estamos comenzando la investigación”, indicó un oficial de la policía local, al tiempo que confirmó que se analiza el caso como homicidio en ocasión de robo y se revisan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del crimen.

Noticia en desarrollo