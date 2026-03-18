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La directora ejecutiva de PAMI Santa Cruz, Paula Álvarez, junto al coordinador de Políticas Sociales, Lucas Oyarzo, realizaron una recorrida por distintos centros de jubilados en El Calafate con el objetivo de fortalecer el vínculo con los afiliados y consolidar el trabajo territorial.

Durante la jornada, las autoridades visitaron los centros de jubilados Koraiken y Renacer, donde mantuvieron encuentros con sus comisiones directivas y afiliados. En estos espacios de diálogo directo, se escucharon inquietudes, se intercambiaron propuestas y se abordaron diversas necesidades relacionadas con los servicios y programas que brinda el organismo.

Desde PAMI destacaron la relevancia de este tipo de iniciativas, que permiten acercar la gestión a los adultos mayores, promover la participación activa y generar soluciones concretas a partir del contacto directo con la comunidad.

Además, la recorrida permitió fortalecer la articulación con las instituciones locales y consolidar la presencia del organismo en el territorio, reafirmando el compromiso de acompañar a los jubilados y jubiladas de Santa Cruz con una gestión cercana, eficiente y enfocada en sus necesidades reales.