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Un nuevo avistaje de fauna silvestre sorprendió este lunes a quienes transitaban por el camino de acceso al Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Una puma fue observada junto a sus dos cachorros en el corredor Río Mitre–Glaciar Moreno, por lo que las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular por la zona.

El registro fue realizado por Leandro Lorenzo, un remisero de la zona, quien dio aviso a las autoridades y compartió un video en el que logró captar a uno de los pequeños pumas. El momento también fue difundido a través de su cuenta de TikTok.

“¡Un encuentro increíble en plena Patagonia! Este hermoso momento fue registrado camino al Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares”, expresó Lorenzo al compartir las imágenes.

Recomendaciones

Ante la presencia de la puma y sus cachorros, desde Parques Nacionales advirtieron a quienes circulen por el corredor Río Mitre–Glaciar Moreno que deben hacerlo con extrema precaución y respetar la velocidad máxima establecida de 40 kilómetros por hora.

Las autoridades remarcaron además la importancia de mantener una distancia prudente de los animales y evitar cualquier conducta que pueda alterar su comportamiento natural.

En caso de avistar a la puma o a sus cachorros, se solicita no acercarse ni estacionar al costado del camino para observarlos o fotografiarlos. La recomendación es continuar la marcha y comunicar inmediatamente la presencia de los animales a los guardaparques del área.