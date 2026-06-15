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La jornada del domingo volvió a poner en evidencia el impacto del clima extremo en distintas localidades de Santa Cruz, donde las fuertes ráfagas de viento generaron una serie de intervenciones simultáneas por parte de los cuerpos de Bomberos. Entre Río Turbio y El Calafate, las dotaciones debieron desplegar operativos preventivos y de emergencia ante techos dañados, estructuras en riesgo de colapso y un principio de incendio que pudo ser controlado a tiempo.

En Río Turbio, la actividad de la División Cuartel 9° fue particularmente intensa. El primer operativo se registró en horas de la tarde, alrededor de las 13:15, cuando una dotación de tres efectivos acudió al barrio YCRT tras ser alertados por daños estructurales provocados por el viento.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que un techo se había desprendido por completo de su estructura original y había quedado apoyado de forma inestable sobre una de las paredes de la vivienda. La situación representaba un riesgo concreto de caída total, tanto para los ocupantes del inmueble como para propiedades linderas.

Ante este escenario, el personal desplegó maniobras técnicas de estabilización utilizando cuerdas y sistemas de sujeción que permitieron asegurar la estructura y evitar su desplazamiento. El operativo concluyó a las 13:58 horas sin que se registraran personas heridas ni daños adicionales, aunque con la advertencia de mantener precauciones ante la persistencia del viento.

Sin embargo, la jornada no terminó allí para los bomberos de la Cuenca Carbonífera. Según pudo saber La Opinión Austral, horas más tarde, cerca de las 17:50, una nueva intervención los llevó hasta una vivienda ubicada en calle Patagonia al 50, donde vecinos habían alertado sobre el riesgo inminente de desprendimiento de otro techo.

En este segundo operativo, los efectivos encontraron a residentes del sector intentando realizar apuntalamientos precarios para contener la estructura ante el fuerte viento. De inmediato, el personal especializado ingresó a la vivienda y procedió a ejecutar maniobras técnicas más seguras y efectivas, reforzando la cubierta con cuerdas y elementos metálicos que permitieron su anclaje definitivo.

El trabajo conjunto permitió estabilizar completamente la estructura y eliminar el riesgo de voladura, devolviendo cierta tranquilidad a los ocupantes del inmueble. La intervención finalizó a las 18:35 horas, también sin novedades ni personas lesionadas, aunque con el registro de importantes daños estructurales producto de las condiciones climáticas.

En la villa turística

Mientras tanto, a más de 350 kilómetros de distancia, en El Calafate, las Divisiones Cuarteles 21° y 8° también debieron actuar de manera coordinada ante un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre calle García Santillán al 800.

El alerta se activó a las 13:50 horas, movilizando rápidamente a los móviles. Sin embargo, al arribar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo ya había sido controlado por los propios residentes, quienes utilizaron baldes de agua y una manguera de riego para evitar la propagación de las llamas.

A pesar de la extinción inicial, el personal ingresó al interior de la vivienda para realizar una inspección minuciosa, tanto visual como térmica, con el objetivo de descartar la presencia de brasas activas o riesgos de reinicio del fuego. La evaluación permitió confirmar que el siniestro había sido completamente sofocado.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el incendio se habría originado de manera accidental cuando restos encendidos de una salamandra tomaron contacto con materiales textiles, como cortinas y prendas de vestir, generando la combustión y provocando daños en el mobiliario, además de la rotura del vidrio de una ventana.