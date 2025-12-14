Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un choque ocurrido durante la noche volvió a poner en relieve la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia en El Calafate. Personal de la División 21° de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz intervino de manera inmediata tras una colisión vehicular registrada en la calle Zelmar Guerrero, una arteria urbana de circulación habitual.

El alerta movilizó a la dotación especializada en rescate y salvamento de personas, que al arribar al lugar constató la presencia de un automóvil Chevrolet Astra con evidentes signos de impacto. Según pudo saber La Opinión Austral, el conductor del rodado ya se encontraba fuera del vehículo al momento del arribo de los bomberos, consciente y orientado en tiempo y espacio, aunque presentaba una herida visible en la zona del mentón producto del choque.

Como parte del protocolo de seguridad, los efectivos procedieron a realizar una evaluación primaria del estado de salud del conductor, priorizando la prevención de riesgos mayores. En paralelo, se llevó adelante la desconexión de la batería del vehículo siniestrado, una medida clave para evitar posibles focos ígneos o descargas eléctricas que pudieran agravar la situación.

Una autobomba en el lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y brindó la atención correspondiente al lesionado, quien fue trasladado al Hospital SAMIC para una evaluación más exhaustiva y la realización de estudios complementarios. En el operativo también colaboraron el jefe a cargo de la División 21° y efectivos de la Comisaría Segunda, quienes trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona y ordenar la circulación.

El hecho no pasó a mayores gracias a la intervención oportuna de los servicios de emergencia, aunque volvió a encender la alerta sobre la necesidad de extremar las medidas de precaución al volante, incluso dentro del ejido urbano.