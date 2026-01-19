Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del domingo estuvo marcada por momentos de tensión en El Calafate, cuando cerca de las 21 horas se registró un incendio de pastizales en un sector próximo al predio del gimnasio Pincha Ratas, una zona conocida y transitada por vecinos de la localidad. El aviso oportuno permitió que personal de la División Cuartel 21ra de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz se movilizara de inmediato al lugar, con el apoyo operativo de la División Cuartel 8va, conformando un despliegue coordinado que resultó clave para contener la situación.

Al arribar, las dotaciones constataron la presencia de un foco ígneo que avanzaba sobre vegetación seca, con un frente estimado de alrededor de 15 metros cuadrados. Según pudo saber La Opinión Austral, si bien la extensión no era de gran magnitud, las condiciones propias de la época -pastizales secos, baja humedad y viento- representaban un escenario propicio para que el fuego se expandiera rápidamente, poniendo en riesgo sectores linderos y estructuras cercanas.

Los bomberos trabajaron de manera intensa en las tareas de extinción, utilizando líneas de ataque rápido y coordinando el abastecimiento de agua entre las unidades para asegurar la continuidad del operativo. Una vez controladas las llamas, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción del material combustible, con el objetivo de evitar posibles reinicios, una práctica habitual y fundamental en este tipo de intervenciones.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que el rápido aviso y la pronta llegada de las dotaciones fueron determinantes para evitar consecuencias mayores. En pocos minutos, el incendio quedó completamente sofocado, sin que se registraran daños materiales ni personas afectadas, devolviendo la tranquilidad a la zona.