Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de El Calafate fue escenario este jueves de un episodio tan particular como delicado, que demandó la rápida intervención de bomberos y personal sanitario para asistir a una turista brasileña cuyo dedo había quedado atrapado en la tapa de cerámica de un sanitario. El caso, ocurrido en un reconocido restaurante local, generó sorpresa entre los presentes y puso en evidencia una vez más la capacidad de respuesta y coordinación de los equipos de emergencia de la localidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, todo comenzó cuando un empleado del restaurante “Morrison” solicitó ayuda urgente al Departamento Zona Cuatro —División Cuartel 8va— luego de advertir que una comensal no podía retirar su dedo índice de una pieza de cerámica perteneciente a una mochila de baño. Según relataron testigos, la mujer había intentado manipular la tapa cuando, de manera accidental, quedó atrapada en una abertura del material, lo que provocó hinchazón inmediata y un fuerte dolor.

Una dotación de bomberos, acudió rápidamente al lugar e intentó liberar el dedo allí mismo. Sin embargo, debido a la inflamación y al riesgo de provocar una lesión mayor, se decidió trasladar a la turista al Hospital SAMIC de El Calafate para continuar con el procedimiento en un ámbito seguro y con asistencia médica.

En el nosocomio, la intervención se realizó de manera coordinada junto a una médica y el personal de guardia, quienes administraron primero medicación para desinflamar la zona afectada. Una vez estabilizada la situación, los bomberos utilizaron un alicate especial para cortar cuidadosamente el plástico restante y así liberar finalmente el dedo atrapado, evitando daños mayores y permitiendo que la turista pudiera recibir la atención correspondiente.