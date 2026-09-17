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En las primeras luces de este jueves, una dotación de la Dirección General de Bomberos de la Policía provincial debió acudir a un terreno baldío ubicado en un sector residencial de El Calafate tras detectarse un foco ígneo generado por la acumulación y quema no autorizada de residuos domiciliarios y restos de poda.
El alerta sobre el incidente fue recepcionado minutos antes de las 06:30 de la mañana en la central de la División Cuartel 8°, desde donde se coordinó de inmediato el despacho del personal de la División Cuartel 21°, unidad operativa con jurisdicción en la zona. Al arribar a la intersección de las calles Eladio Osorio y Virginia Gallardo a las 06:32 hs exactas, las cuadrillas constataron la presencia de una columna de humo y fuego activo que se extendía sobre un área aproximada de tres metros cuadrados de vegetación baja, basura acumulada y ramas secas.
Ante el riesgo inminente de propagación del fuego por la acción de las brisas matutinas hacia las propiedades y cerramientos linderos, el personal bomberil actuó con la celeridad que amerita la situación. Los agentes tendieron rápidamente una línea de ataque hídrico de 38 milímetros desde la autobomba, procediendo a la sofocación directa, el enfriamiento del suelo y la extinción total del foco ígneo mediante el anegamiento controlado del terreno.
Durante la inspección ocular del perímetro, los efectivos no hallaron a ninguna persona en el lugar ni en las inmediaciones del baldío, presumiéndose que el fuego fue iniciado de manera intencional para deshacerse de los desechos de jardinería y abandonado sin custodia alguna, indicaron fuentes consultadas por La Opinión Austral. Gracias al profesionalismo de la dotación, las tareas concluyeron a las 07:00 hs con la situación totalmente normalizada, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en las estructuras edilicias cercanas.
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