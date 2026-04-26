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Un emotivo rescate tuvo lugar durante la mañana del domingo en la ciudad de El Calafate, donde personal de Bomberos del Cuartel Octavo logró liberar a un perro que había quedado atrapado en un cerco domiciliario tras intentar saltarlo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Edita Millao al 60, cuando los efectivos acudieron a un llamado de emergencia que alertaba sobre una mascota en una situación crítica. Según se informó, el animal había quedado enganchado en el alambrado perimetral de su hogar cuando intentó saltarlo y terminó con una de sus patas atrapada, lo que comprometía su movilidad y ponía en riesgo su integridad.

La intervención estuvo a cargo de la dotación del Móvil 995, que actuó con rapidez y precisión. Utilizando herramientas de corte, los bomberos lograron liberar el alambrado de manera controlada, evitando causar lesiones al animal durante el procedimiento.

Tras el rescate, el perro fue entregado a su propietaria en buen estado general, generando alivio entre los presentes y destacando una vez más la labor del personal de emergencias en este tipo de situaciones.