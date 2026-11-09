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Un principio de incendio en el motor de un automóvil movilizó este lunes a los servicios de emergencia en El Calafate. El episodio se registró entre las 09:00 y las 09:30 horas sobre la calle Gobernador Moyano al 1200, en las inmediaciones del Hotel Kosten Aike.
Según pudo saber La Opinión Austral, tras recibir el aviso de la División Cuartel 21°, una dotación de la División Cuartel 8° acudió de inmediato al lugar. Las llamas se originaron en el vano motor de un Chevrolet Classic debido a una falla eléctrica en el cableado de la batería.
Los bomberos actuaron con rapidez utilizando una línea devanadera para extinguir el fuego por completo y procedieron a la desconexión preventiva de la batería para neutralizar riesgos. En el operativo también colaboró el Comando de Patrullas.
Tras realizar un peritaje minucioso del motor y entregar recomendaciones preventivas a la propietaria, el rodado quedó asegurado sin daños de propagación, culminando la intervención sin personas lesionadas y con el retorno a base de los efectivos sin novedades.
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