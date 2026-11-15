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Un caballo que pastaba en las inmediaciones de Bahía Redonda en El Calafate quedó severamente atrapado en una trampa natural de barro y lodo, viéndose completamente imposibilitado de salir por sus propios medios y obligando a un despliegue conjunto entre los cuerpos de emergencia para evitar un desenlace fatal por agotamiento o hipotermia.

La secuencia de alarma se activó alrededor de las 11:30 horas de este sábado, cuando las guardias de emergencia recibieron un aviso telefónico por parte de vecinos que transitaban por el sector. Según trascendió a través de los testimonios recogidos por el portal local Ahora Calafate, la comunicación inicial alertaba sobre la presencia de un perro que aparentemente se estaba ahogando en las aguas bajas de la bahía.

Sin embargo, al arribar al lugar con la celeridad que exigen estos casos, los primeros efectivos intervinientes constataron que el cuadro de situación era sustancialmente distinto y de una complejidad técnica mucho mayor: en medio de una extensa zona de fango espeso y traicionero, un equino luchaba desesperadamente por mantener su cuerpo a flote mientras el peso de su propia anatomía lo hundía cada vez más en el lodo.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante la imposibilidad de liberar al animal mediante maniobras simples y frente al riesgo inminente de que el caballo sufriera lesiones musculares graves o colapsara por el estrés físico, se convocó de inmediato a los especialistas. En el terreno confluyeron efectivos de la División Cuartel 8° de Bomberos de El Calafate junto con personal de la División Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz, dos unidades altamente capacitadas para lidiar tanto con rescates complejos en terrenos hostiles como con el manejo adecuado de ganado mayor.

Durante aproximadamente una hora y media, los uniformados desplegaron un trabajo minucioso, paciente y coordinado bajo el rigor del aire patagónico. La tarea exigió extremar las precauciones para no lastimar las extremidades del equino ni quedar ellos mismos atrapados en el terreno pantanoso. Con el empleo de técnicas de tracción controlada, puntos de apoyo firmes y una constante contención para calmar el nerviosismo lógico del animal, los bomberos y policías rurales lograron ir venciendo poco a poco la succión del barro hasta conseguir finalmente liberar al caballo y conducirlo a paso firme hacia un sector elevado y completamente seguro.

Cuando el reloj marcaba cerca de las 13 horas, la tensión dio paso al alivio entre los presentes y los vecinos que siguieron de cerca las alternativas del salvataje. Una vez verificado que el equino se encontraba fuera de peligro, en buen estado general y a resguardo en tierra firme, las dotaciones intervinientes dieron por concluida la emergencia y emprendieron el retorno a sus respectivas dependencias operativas sin registrar novedades en el personal.