Buscan a un hombre señalado por herir a dos personas en la pista de skate de El Calafate Uno de los damnificados sufrió cortes en una pierna y en el pecho, mientras que el otro debió quedar internado en observación. El presunto agresor aún no fue localizado.

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Dos hombres resultaron heridos durante una pelea ocurrida en la madrugada del sábado en la pista de skate ubicada en el predio del gimnasio municipal Palito Cherbukov, en el centro de El Calafate. La Policía busca al presunto agresor, quien habría sido identificado por una de las víctimas.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando una mujer llamó a la Policía para alertar sobre una gresca en el lugar. Personal del Comando de Patrullas se dirigió hasta el predio y encontró a dos hombres, de 32 y 37 años, dentro de un galpón utilizado para actividades relacionadas con el skate.

Uno de ellos presentaba heridas cortantes en una pierna y a la altura del pecho, mientras que el otro tenía lesiones producto de golpes, informó Señal Calafate. Ambos fueron trasladados en ambulancia hasta la guardia del hospital SAMIC.

De acuerdo con el informe policial, el hombre que sufrió las lesiones cortantes presentaba heridas superficiales y recibió el alta médica pocas horas después. Su acompañante, en tanto, quedó internado en observación.

Durante la intervención, uno de los heridos habría señalado al presunto atacante y manifestó que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de pastillas. Con esa información, la Policía inició la búsqueda del sospechoso y trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la pelea.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades por las lesiones provocadas durante el enfrentamiento.