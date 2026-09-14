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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Nahuel Tula, un joven de 26 años cuyo paradero se desconoce en El Calafate.

Según consta en la denuncia realizada en la comisaría local, se encuentra extraviado desde el 12 de septiembre.

Nahuel mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez morena y cabello corto de color negro. Habitualmente utiliza gorra y viste prendas oscuras.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlo, se solicita comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Nahuel Tula mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez morena y cabello corto negro. Habitualmente utiliza gorra y viste prendas oscuras.