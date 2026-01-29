Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a vecinos y trabajadores de El Calafate. Una motocicleta fue robada en pleno centro, a metros de una de las zonas más transitadas de la ciudad turística, y la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran con claridad cómo el ladrón se retiró del lugar empujando el rodado, como si se tratara de algo propio.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias Señal Calafate, el episodio ocurrió el domingo 25 de enero alrededor de las 22:30, en una franja horaria en la que el movimiento todavía es intenso, tanto por vecinos como por visitantes que recorren la villa turística. El escenario fue nada menos que la intersección de Avenida del Libertador y Avenida Padre Agostoni, en diagonal al Anfiteatro del Bosque, un punto neurálgico de El Calafate que suele ser sinónimo de paseos, gastronomía y actividad comercial.

De acuerdo a la denuncia radicada ante la Policía de Santa Cruz, un individuo sustrajo una motocicleta Corven Energy 110 cc, de color negra con detalles en verde, que se encontraba estacionada en las inmediaciones del lugar de trabajo de la propietaria. El dato no es menor: no se trataba de un sitio aislado ni de escasa circulación, sino de una zona céntrica, iluminada y con presencia habitual de personas.

Las cámaras de seguridad aportaron un registro clave para la causa. En las imágenes se observa al sujeto tomando la moto del manubrio y retirándose a pie, empujándola con total naturalidad. No se advierte violencia directa sobre el rodado en la secuencia captada, lo que refuerza la hipótesis de que el autor aprovechó un descuido o la falta de algún sistema de seguridad para concretar el robo en cuestión de segundos. Esa modalidad, cada vez más frecuente, deja en evidencia la vulnerabilidad de motos de baja y mediana cilindrada cuando quedan estacionadas en la vía pública.

La damnificada aportó a la investigación tanto las características del vehículo como el material fílmico, elementos que ahora forman parte de las actuaciones policiales. La expectativa está puesta en que la difusión de las imágenes y los datos del rodado permitan acelerar su localización, ya sea porque alguien reconozca al autor o porque la moto aparezca en circulación, ofrecida para la venta o abandonada.