La comunidad de El Calafate volvió a mostrar su costado más humano. Esta vez, la ayuda es para una mujer que, meses atrás, fue protagonista de un acto heroico al salvar a un recién nacido. La sargento primero Nadia Cáceres sufrió un ACV leve y deberá ser derivada a Córdoba para continuar su recuperación. Desde el Club Talleres, institución que preside, se lanzó una movida solidaria para acompañarla en este difícil momento.

La historia de la sargento primero Nadia Cáceres es conocida por gran parte de la comunidad santacruceña. Tal como lo informó La Opinión Austral, en agosto pasado, su nombre recorrió los medios de todo el país luego de salvarle la vida a Benjamín, un bebé de apenas 14 días. El pequeño había sufrido un episodio de “muerte súbita” mientras su madre intentaba alimentarlo, y fue Cáceres quien, con maniobras precisas de reanimación, logró que el niño volviera a respirar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital SAMIC.

Hoy, el destino pone a la sargento en el otro lado de la historia. La semana pasada sufrió un accidente cerebrovascular leve, del cual se está recuperando, aunque deberá continuar su tratamiento en la ciudad de Córdoba, donde será atendida por un especialista. El traslado y la estadía implican un fuerte costo económico para su familia, por lo que sus compañeros y allegados no dudaron en organizar una campaña solidaria para acompañarla.

El flyer que compartió el club. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde la filial local del Club Talleres -de la cual Nadia es presidenta- nació la iniciativa que rápidamente se extendió por toda la ciudad. “Nadia siempre está para nosotros y para todo el que necesita ayuda. Se suma a todas las campañas solidarias. Ahora nos toca a nosotros estar para ella”, expresó Cristian, uno de los referentes de la agrupación, en diálogo con el portal de noticias local Señal Calafate.

La primera acción solidaria será una venta de empanadas que se realizará este sábado por la noche, con retiro en la sede del Club Juveniles desde las 21 horas. “Apenas lanzamos la campaña y ya vendimos 20 docenas”, contó Cristian, emocionado por la rápida respuesta de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo encargando su docena al 2966 539462, donando materia prima para la producción o mediante transferencia al alias Matteol18.

Cabe recordar que, tras el hecho heróico, la integrante de las fuerzas de seguridad expresó a través de uno de sus estados de WhatsApp: “Nunca pensé en llegar tan lejos, por solo hacer mi trabajo como mejor me sale, la verdad que esto me devolvió las ganas de seguir vistiendo el uniforme con orgullo. Cuando todo estaba oscuro para mi, apareció Benja para iluminarlo por completo. Gracias a toda la gente, a todos mis camaradas y jefes que me hicieron llegar un mensaje por la valentía y labor esa noche”.