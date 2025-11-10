Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, en el Día de la Policía de Santa Cruz, “Candy”, el can especializado en búsqueda y detección de narcóticos, se retira del servicio.

“Candy” nació el 20 de diciembre de 2015. De 2016 a 2019, prestó servicio en la División De Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de Pico Truncado y luego, entre 2019 y 2020, fue asignada en Puerto San Julián.

En 2019, en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, logró una certificación internacional con el grado de excelencia otorgado por la Societa Italiana Scienze Cinofile Forensi.

En julio de 2020, el comisario Maximiliano Miño solicitó la llegada del can y su guía para empezar a trabajar en la ciudad. La Policía de Santa Cruz decidió que el ovejero alemán sable cumpla funciones en El Calafate, localidad que no contaba con un can detector.

En el Día del Animal, el equipo de la Sección Canes, acompañados de los perros detectores “Candy” y “Enzo” visitaron el Hogar de Ancianos Iken Khon en El Calafate.

De esta manera, la DDI con asiento en El Calafate incorporó al can, mediante la Disposición 02 de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, con el fin de seguir fortaleciendo las políticas públicas en seguridad y seguir sumando herramientas en el trabajo que se desarrolla en el marco de la ley 23737 que sanciona la Tenencia y tráfico de estupefacientes.

De visita en Jefatura de Policía.

Durante sus años de servicio, el can participó activamente en Pico Truncado, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Tres Cerros, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Paraje La Esperanza, El Chaltén, El Calafate y la Cuenca Carbonífera, así como también en rutas nacionales y provinciales realizando controles vehiculares, de personas y agencias de paquetería.

Este viernes, “Candy” será agasajada por sus años de servicio.

Se destaca especialmente su participación en los operativos “Panes verdes”, “Bordolino”, “Muleta blanca”, “No hay dos sin tres”, “La doña del sur” y “Mermelada verde”.

La ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, felicitando a “Candy” tras la detección de cocaína en un colectivo en enero de 2024.

“Candy” fue el primer can biodetecor de narcóticos de la Policía de Santa Cruz afectado a la localidad de El Calafate y el primero can condecorado con una placa identificatoria por la Jefatura de Policía. Además, fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante de El Calafate por su labor en la lucha contra el narcotráfico.