“Candy”, el can especializado en búsqueda y detección de narcóticos que desde 2020 prestaba servicio en la División De Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de El Calafate, se retiró.

“Candy” ingresando al acto del Día de la Policía de Santa Cruz.

El ovejero alemán sable nació el 20 de diciembre de 2015. De 2016 a 2019, prestó servicio en la División De Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) de Pico Truncado y luego, entre 2019 y 2020, fue asignada en Puerto San Julián. En julio de 2020, el comisario Maximiliano Miño solicitó la llegada del can y su guía para empezar a trabajar en la villa turística.

El comisario mayor Maximiliano Miño y el cabo primero Jorge Morad junto a “Candy”.

Después de años de servicio y dedicación, este viernes en el acto por el aniversario de la Policía de Santa Cruz, el can fue homenajeado.

Sobre cómo se vivió la despedida de “Candy”, el comisario mayor Maximiliano Miño manifestó a La Opinión Austral: “Con muchos nervios, muy ansioso de que llegue este momento, nos estábamos preparando para tratar de que el acto y su despedida salga de la mejor manera”.

Durante sus años de servicio, el can participó activamente en Pico Truncado, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Tres Cerros, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Paraje La Esperanza, El Chaltén, El Calafate y la Cuenca Carbonífera, así como también en rutas nacionales y provinciales realizando controles vehiculares, de personas y agencias de paquetería.

El comisario mayor Maximiliano Miño, quien en 2020 pidió la presencia del can y su guía en El Calafate, despide a “Candy”.

Además, se destacó su participación en los operativos “Panes verdes”, “Bordolino”, “Muleta blanca”, “No hay dos sin tres”, “La doña del sur” y “Mermelada verde”.

“Y su trabajo ha sido incansable… se fue como realmente merecía, con honores y siendo reconocida en toda la provincia por su excelente trabajo, fiel compañera“, destacó.

El cabo primero Jorge Morad abraza a “Candy” antes de retirarle su chaleco.

“Candy” logró una certificación internacional con el grado de excelencia otorgado por la Societa Italiana Scienze Cinofile Forensi, fue el primer can condecorado con una placa identificatoria por la Jefatura de Policía y también fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante de El Calafate por su labor en la lucha contra el narcotráfico.

A partir de este viernes, “Candy” disfrutará de su jubilación en la casa de su guía el cabo primero Jorge Morad, quien la adoptó.