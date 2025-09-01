Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un acto institucional cargado de solemnidad y presencia de referentes del ámbito judicial, este lunes juró en El Calafate Carlos Alberto Albarracín como juez de Primera Instancia del Juzgado de Instrucción N°1 de la Primera Circunscripción Judicial.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Superior de Justicia y contó con la asistencia de magistrados, funcionarios, familiares e invitados especiales, marcando un momento significativo para la vida institucional de la villa turística.

La toma de juramento estuvo a cargo de la vocal del Tribunal Superior, Paula Ludueña, acompañada por Renee Fernández y Fernando Basanta, quienes encabezaron la ceremonia que selló oficialmente la asunción de Albarracín. Con este paso, el magistrado ocupará la vacante que dejó Carlos Narvarte, quien se acogió a los beneficios de la jubilación luego de años de trayectoria al frente del mismo juzgado.

Albarracín llega a este cargo tras desempeñarse en la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos, un ámbito donde forjó experiencia en el tratamiento de causas de relevancia y en el funcionamiento de procesos orales, consolidando una trayectoria que ahora se traslada a una jurisdicción con particularidades propias. Su arribo a El Calafate no solo responde a la necesidad de cubrir una vacante estratégica, sino también a la expectativa de reforzar el servicio de justicia en una ciudad en constante crecimiento poblacional y con problemáticas judiciales cada vez más complejas.

Durante la ceremonia, el flamante juez dejó en claro cuál será su impronta de gestión: “Quiero convocar al equipo de trabajo, ver la totalidad de causas que están en trámite y hacer un diagnóstico para lograr una mayor efectividad en el servicio de Justicia”. Sus palabras, más allá del formalismo de la ocasión, transmitieron un mensaje de compromiso con la tarea y de apertura hacia un trabajo conjunto que apunte a mejorar la respuesta judicial.