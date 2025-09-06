Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia santacruceña atraviesa un proceso judicial cargado de controversias en torno a la muerte de Antonio Rueda, un hombre de 45 años que perdió la vida el 17 de agosto de 2022, horas después de haber sido brutalmente golpeado en el barrio Las Piedras de El Calafate.

El juicio oral se desarrolló en la Cámara Oral de Río Gallegos bajo la presidencia del juez Jorge Yance y la participación de los magistrados Alejandra Vila y Fernando Zanetta. Durante una intensa jornada se escucharon los alegatos de la querella, la Fiscalía y la defensa, además de los testimonios de familiares, médicos forenses y testigos del hecho. El acusado, Jeremías Vera Oro, llegó en libertad al debate tras haber sido excarcelado en octubre de 2023 y solo al final del juicio decidió hablar, pidiendo disculpas a la familia de Rueda.

Durante el debate oral, la querella, representada por los abogados Sandro Levin y Daniel Albornoz, dio un nuevo giro: abandonaron la figura de homicidio agravado y pidieron condenar a Vera Oro por tentativa de homicidio agravado por odio, con una pena de 15 años de prisión. En su alegato, sostuvieron que “el dolo homicida está probado” y remarcaron que los insultos y amenazas vertidas durante la agresión (“te voy a matar por p…“) dejan en claro la motivación discriminatoria.

La fiscal Verónica Zuvic mantuvo la postura de su colega de instrucción, insistiendo en que el hecho debe encuadrarse como lesiones simples agravadas por odio, al no haberse podido acreditar científicamente que los golpes provocaron el infarto que causó la muerte de Rueda. Por su parte, el abogado defensor Tomás Rodríguez pidió la absolución de su cliente, alegando que las pruebas eran insuficientes y que las patologías preexistentes de la víctima explican el desenlace fatal.

La audiencia también estuvo marcada por los testimonios de familiares de Rueda, quienes describieron el dolor de haber perdido a un ser querido en un contexto de violencia que, a su entender, nunca fue tratado con la seriedad que merecía. Una enfermera, tres médicos forenses y allegados directos aportaron sus visiones sobre lo ocurrido. La familia, en tanto, volvió a insistir en que la agresión estuvo teñida de odio y que el desenlace no puede desvincularse de la brutalidad del ataque.

El tribunal tiene ahora cinco días hábiles para evaluar las pruebas y argumentos presentados, y el próximo 12 de septiembre dará a conocer la sentencia.