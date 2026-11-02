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Durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, un hombre de 37 años que era intensamente buscado por los tribunales de la provincia de Santa Cruz fue interceptado y detenido en la provincia del Chaco, tras confirmarse que pesaba sobre él una orden de captura nacional vigente dictada por la Justicia santacruceña.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la provincia de Chaco, se pudo saber que el operativo se concretó exactamente a las 05:56 de la mañana en la localidad de Barranqueras, cuando una patrulla de la División Lince de la Policía chaqueña interceptó al sujeto en la vía pública durante una recorrida de prevención. Al no contar con documentación clara que acreditara su identidad en el lugar, los uniformados procedieron a su traslado hacia las instalaciones de la Comisaría Tercera local para realizar las tareas formales de identificación y verificación de antecedentes.

Una vez en la dependencia policial, los efectivos ingresaron los filiatorios del sospechoso al sistema de gestión biométrica provincial (Si.Ge.Bi.), consulta que en un primer momento arrojó resultado negativo y pareció no registrar novedades delictivas en el ámbito local. Sin embargo, amparados en los protocolos de coordinación nacional, los agentes extendieron el chequeo hacia las plataformas informáticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, utilizando las bases de datos unificadas de MI-Minseg y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Fue allí donde las alertas del sistema saltaron de inmediato.

Los registros nacionales confirmaron que sobre el detenido pesaba una orden de localización y detención preventiva formal emitida a requerimiento expreso de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. La medida judicial responde a una causa caratulada “Bogado Orlando Mauro s/ estafa“, expediente tramitado ante los estrados del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil con asiento en la ciudad de El Calafate.

Según consta en las actuaciones judiciales, la orden de captura de alcance federal había sido emanada por la magistratura calafateña el pasado 11 de mayo del corriente año y se mantenía plenamente activa, dado que el imputado se había ausentado de la provincia patagónica para eludir los requerimientos de la Justicia santacruceña y refugiarse en el norte del país.

Tras ratificarse la vigencia del pedido de captura por la causa de estafa iniciada en la villa turística, el hombre de 37 años quedó formalmente detenido e incomunicado en una celda de la Comisaría Tercera de Barranqueras. En tanto, las autoridades policiales chaqueñas entablaron comunicación urgente con el juzgado interviniente en Santa Cruz a fin de coordinar las diligencias de rigor, el posterior exhorto judicial y el eventual traslado del imputado hacia el territorio santacruceño para que rinda cuentas ante los tribunales locales.