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Un operativo policial llevado a cabo el viernesen la zona de la Cuesta de Míguez, cerca de El Calafate, permitió interceptar a dos cazadores furtivos que estaban faenando un guanaco a la vera de la Ruta Nacional 40.

La intervención estuvo a cargo de personal de la División Operaciones Rurales, que acudió al lugar tras una alerta que advertía sobre actividad de caza ilegal en el sector.

Al llegar, los efectivos encontraron un vehículo estacionado sobre la banquina y, a pocos metros, a los dos hombres en plena faena del animal silvestre. Al advertir la presencia policial, los sujetos interrumpieron su accionar.

Se secuestró una carabina semiautomática cargada, 68 municiones, 14 vainas servidas y cuatro cuchillos, además de los productos cárnicos obtenidos del guanaco, que fueron posteriormente desnaturalizados.

Asimismo, se constató que uno de los involucrados tenía la credencial de legítimo usuario vencida desde comienzos de año.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, por disposición de la Secretaría Penal del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, se procedió al secuestro del arma de fuego y a la notificación de los dos hombres, quienes fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia.