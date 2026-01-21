Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una comitiva del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas “Dra. María Florencia del Castillo Bernal” (IPCSH-CONICET), integrada por Rolando González-José, Carolina Paschetta, Virginia Ramallo, Anahí Ruderman, Cindy Freire Gómez, Pablo Toledo y Mariana Useglio, participará junto al personal del hospital SAMIC de El Calafate, de la campaña de muestreo del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr) que se llevará adelante a partir del 9 de febrero en esa ciudad santacruceña.

El objetivo es obtener información valiosa sobre la variación genética, estilos de vida y antecedentes de salud de santacruceños, en el marco de un muestreo que abarca otras regiones del país.

La población que puede participar del estudio son personas de entre 20 y 65 años, nacidas en Argentina o con al menos 10 años de residencia, y con padre o madre nacido en Argentina o países limítrofes.

Para acceder al muestreo, los voluntarios pueden completar el formulario https://forms.gle/oUiQAJRBBqbhyzN78 o escribir a secretaria.ucthp@gmail.com.

Convocatoria

El equipo del Centro Nacional Patagónico (CENPAT – CONICET) trabajará en colaboración con el SAMIC El Calafate a cargo del doctor David Bruque y ya se está convocando a la población de El Calafate y localidades cercanas para participar del muestreo que consta de la donación de muestras, no solo de material genético, sino también de una encuesta relacionada al estilo de vida, alimentación y un análisis antropométrico / nutricional de los donantes.

“El muestreo en El Calafate nos ilusiona y motiva. La región patagónica es escenario de procesos poblacionales complejos. A lo largo de la historia se han contactado poblaciones originarias con sucesivas oleadas migratorias y de eso resulta un paisaje biológico y cultural muy interesante. Es fundamental contar con la colaboración de la población, queremos que el mapa genético de la Argentina tenga una presencia patagónica relevante”, explica Rolando González-José, investigador del IPCSH y referente nacional del programa.

Por su parte, el doctor Carlos David Bruque, director de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP-CONICET) del Hospital SAMIC, destacó: “Esta es una oportunidad única. La colaboración de la población local no solo fortalece las bases para futuras investigaciones biomédicas, sino que permite pensar el desarrollo de terapias más efectivas, basadas en el conocimiento genético de nuestra gente”.