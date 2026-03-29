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Un vehículo particular sufrió un despiste e impactó contra un árbol en la bajada de Palma, a pocos metros del ingreso de la Av. San Martín, la principal vía de El Calafate. El hecho ocurrió el día sábado.

Según fuentes oficiales, el vehículo en cuestión se encontraba manejando a alta velocidad cuando perdió el control en una zona de curva y contracurva, lo que ocasionó que el auto despistara y terminara chocando de frente contra un árbol.

Cuando las autoridades se presentaron en el lugar, constataron que el conductor era el único ocupante del auto y lo sometieron a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo. El conductor manejaba con 2,3 g/l de alcohol en sangre.

El vehículo sufrió daños materiales notorios y el conductor fue asistido de inmediato por personal de salud debido a sus lesiones. Posteriormente fue trasladado para su atención médica al hospital SAMIC, aunque se encontraba fuera de peligro.

Según informó Señal Calafate, vecinos de la zona aseguraron ver el mismo vehículo manejando velozmente en el barrio “El Viejo Aeropuerto”.