En el marco de un feroz temporal que comenzará a sentirse con mayor intensidad este lunes 17 de noviembre, el Parque Nacional Los Glaciares anunció el cierre total de sus accesos tanto en la Zona Sur como en la Zona Norte. La decisión se tomó ante el alerta meteorológico emitido para toda la provincia de Santa Cruz, que prevé vientos superiores a los 120 km/h, acompañado de lluvias intensas y condiciones de riesgo extremo.

La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Intendencia del parque, que detalló que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) —integrado por organismos provinciales, nacionales y municipales— determinó acciones preventivas para minimizar riesgos ante el temporal.

Restricción total de circulación en rutas y caminos

Entre las medidas más importantes, el COE dispuso la prohibición de circulación de todo tipo de vehículos en todas las rutas y caminos de Santa Cruz desde las 00:00 hasta las 18:00 de este lunes. La restricción será evaluada nuevamente al finalizar ese período, dependiendo de la evolución del evento meteorológico.

Esta decisión impacta directamente en el ingreso al Parque Nacional Los Glaciares, uno de los destinos turísticos más visitados del país, donde autoridades confirmaron que no habrá actividades habilitadas hasta que finalice el alerta.

Recomendaciones oficiales y pedido de responsabilidad

Desde la administración del área protegida solicitaron a la población, visitantes y prestadores turísticos acatar todas las medidas preventivas, evitar desplazamientos innecesarios y no exponerse a situaciones de riesgo. También recordaron la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales, dado que la situación meteorológica puede modificarse con el correr de las horas.

Un temporal que pone en vilo a la región

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que gran parte de Santa Cruz enfrentará condiciones meteorológicas extremas, con ráfagas que podrían superar ampliamente los 120 km/h y precipitaciones que complicarán la visibilidad, la estabilidad del suelo y la seguridad vial. Las autoridades no descartan adoptar nuevas medidas si el temporal se intensifica.

El cierre preventivo del Parque Nacional Los Glaciares se suma a una serie de decisiones coordinadas para proteger a la comunidad, trabajadores y turistas en una jornada que se anticipa crítica para toda la provincia.