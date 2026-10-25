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Un gravísimo accidente de tránsito registrado durante las primeras luces de este domingo en pleno casco céntrico de la villa turística de El Calafate dejó como saldo a cinco personas heridas -incluyendo a una adolescente de 17 años-, dos de ellas con fracturas de consideración, luego de que el automóvil en el que circulaban a alta velocidad impactara de manera frontal contra el boulevard central de la Avenida del Libertador.

El violento suceso tuvo lugar alrededor de las 06:30 horas, en momentos en que la actividad en la principal arteria comercial de la ciudad cordillerana comenzaba a desperezarse. Por motivos que se intentan establecer con rigor técnico en el sumario prevencional, un vehículo particular ocupado por cinco jóvenes se salió de su carril de circulación mientras transitaba a una velocidad considerable, terminando su trayectoria de manera abrupta al estrellarse contra el cantero central de cemento.

Según pudo saber La Opinión Austral, a raíz de la violencia del impacto, los cinco ocupantes del rodado -dos mujeres y tres varones, entre ellos la menor de edad- sufrieron múltiples politraumatismos y lesiones de distinto tenor. De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y una dotación de ambulancias trasladó de urgencia a los heridos hacia las instalaciones del Hospital SAMIC de El Calafate.

Con el correr de las horas y tras la realización de los estudios médicos complementarios, el parte sanitario encendió las alarmas en los estrados judiciales. Según trascendió a través de fuentes periodísticas locales de señalcalafate.com, al menos dos de los jóvenes afectados presentaron fracturas óseas complejas, un diagnóstico clínico que transforma automáticamente el expediente en una causa penal caratulada de manera preliminar bajo el delito de “lesiones graves” culposas en accidente de tránsito, a la espera de la evolución definitiva de los pacientes.

El dato más alarmante y que desnuda una vez más la negligencia al volante llegó de la mano de las pericias de rigor practicadas por las fuerzas de seguridad. Fuentes de la Policía de Santa Cruz confirmaron que los cinco ocupantes presentaban aliento etílico y signos evidentes de ebriedad al momento del rescate.