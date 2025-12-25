Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial ocurrido en la tarde del miércoles encendió las alertas en un sector urbano de El Calafate, cuando un automóvil protagonizó un vuelco sobre la calle Héctor “Pato” Villalba al 700. El hecho motivó la intervención del personal de la División Cuartel 21ra de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, junto a efectivos policiales y personal sanitario, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio tuvo lugar en una zona de circulación habitual, donde un Citroën C3, por razones que aún se analizan, perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada. La escena generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes, que dieron aviso a los servicios de emergencia al observar el vehículo fuera de posición.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el conductor había logrado salir del habitáculo por sus propios medios, sin quedar atrapado. De manera preventiva, fue asistido por personal médico del hospital local, que tras una evaluación inicial confirmó que no presentaba lesiones visibles ni requería traslado para una atención de mayor complejidad.

Una autobomba en el lugar del suceso. FOTO: POLICIA SANTA CRUZ

Mientras tanto, la dotación del móvil 1006 desplegó un operativo de seguridad en el sector, asegurando la zona para evitar nuevos incidentes y colaborar con el ordenamiento del tránsito. Una vez descartados riesgos adicionales, el personal procedió a realizar las maniobras necesarias para reposicionar el vehículo sobre sus ruedas, lo que permitió su posterior remoción mediante una grúa.

El procedimiento se desarrolló de manera coordinada con efectivos de la Comisaría Segunda de El Calafate, quienes brindaron apoyo preventivo y trabajaron en la regulación del tránsito durante el operativo. La intervención conjunta permitió que la situación se resolviera con rapidez y sin mayores complicaciones.

Desde los organismos intervinientes se insistió en la necesidad de respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones al conducir, especialmente en sectores urbanos donde conviven vehículos, peatones y ciclistas.

En esta oportunidad, la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la fortuna del conductor evitaron que el vuelco pasara de un susto y algunos daños materiales. Calles con circulación frecuente, velocidades inapropiadas o distracciones al volante pueden derivar en episodios que, en otras circunstancias, podrían haber tenido un desenlace mucho más grave.