Un principio de incendio registrado a media mañana de este miércoles generó preocupación en pleno centro de El Calafate, sobre la avenida Del Libertador, una de las arterias más transitadas y emblemáticas de la villa turística. Gracias a la rápida reacción de los trabajadores del lugar y a la eficaz intervención del Cuerpo de Bomberos, el siniestro fue controlado en pocos minutos y no pasó a mayores, evitando consecuencias que podrían haber sido graves en una zona de alta circulación peatonal y vehicular.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se produjo en una vivienda que se encuentra en etapa de construcción, donde vecinos y transeúntes advirtieron una abundante salida de humo desde el interior del inmueble. La situación encendió las alarmas, teniendo en cuenta el contexto urbano y la proximidad con otros comercios y edificaciones, lo que motivó el inmediato aviso a los servicios de emergencia.

Según se informó oficialmente, el foco ígneo se localizó en el cielorraso y en una de las paredes internas de la vivienda. El fuego no se manifestaba a cielo abierto, sino que se propagaba de manera interna entre los revestimientos, una condición que suele representar un riesgo adicional debido a la dificultad para detectar los focos activos y a la posibilidad de una expansión silenciosa del incendio.

En una primera reacción, los propios obreros que trabajaban en la obra lograron realizar un enfriamiento inicial utilizando mangueras de riego, lo que permitió contener parcialmente la situación hasta la llegada de los bomberos. Minutos después, una dotación arribó al lugar y tomó el control del operativo, desplegando las maniobras correspondientes para este tipo de emergencias.

El personal especializado llevó adelante la apertura técnica del cielorraso y de la pared afectada. Esta intervención permitió exponer los focos ocultos, asegurar el enfriamiento total de los materiales comprometidos y cortar la propagación del calor por conducción térmica, una de las principales causas de reactivación del fuego en estructuras en obra.

Tras las pericias preliminares, la causa del siniestro fue determinada como accidental. De acuerdo al informe, el incendio se inició mientras se realizaban trabajos de instalación de cámaras de seguridad. Durante la perforación de un contenedor, las chispas y la temperatura generadas entraron en contacto con la lana de vidrio utilizada como material aislante, lo que dio inicio al proceso ígneo.