La tranquilidad de El Calafate sucumbió este viernes por la mañana cuando la Policía local recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una vivienda familiar. El hecho, que todavía es materia de investigación, dejó una fuerte impresión en la comunidad y encendió las alarmas sobre las consecuencias de los conflictos intrafamiliares.

El aviso llegó cerca de las 7.30 horas, cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 101 para informar que había encontrado a su esposo, de 54 años, sin signos vitales en una de las habitaciones de la planta alta de la casa. Al arribar al lugar, personal policial constató lo relatado por la esposa y de inmediato activó el protocolo correspondiente, que incluyó la intervención del área de Criminalística de la fuerza para preservar la escena y reunir las primeras evidencias.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el cuerpo será sometido a autopsia, tal como lo dispuso el Juzgado de Instrucción de El Calafate, con el objetivo de establecer con precisión las causas del fallecimiento. Si bien la hipótesis inicial apunta a un suicidio, los investigadores analizan en detalle las circunstancias previas al desenlace. Según trascendió, la pareja habría mantenido una fuerte discusión durante la noche anterior, lo que podría haber influido en la trágica decisión del hombre.

En paralelo, la Policía dio intervención a la Secretaría de Niñez del municipio, que se encuentra trabajando en el acompañamiento y contención de los menores de la familia.

Dónde pedir ayuda

Línea 135: el Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende desde las 8 hasta la medianoche, de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratuita y el número es el 0800 345 1435 son para todo el país