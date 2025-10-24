Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una abundante nevada cubre de blanco la localidad santacruceña de El Calafate este viernes 24 de octubre, pese a encontrarse en plena primavera. En redes sociales, se difundieron rápidamente imágenes de los copos cayendo sobre la villa turística.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de que el fenómeno continúe —sumado a lluvias— durante esta noche en la ciudad son del 40 al 70%. En ese contexto, muchos vecinos se preguntan cómo estará el pronóstico para mañana.

¿Qué clima se espera para El Calafate este sábado 25?

El SMN anticipa que las nevadas persistirán. Por la madrugada, se prevé entre un 40 y 70% de probabilidad de nevadas, mientras que durante la mañana se estima un 10-40% de probabilidad de lluvias y nieve.

La misma situación, con probabilidades similares, se mantendrá por la tarde y, finalmente, por la noche habrá entre un 10 y 40% de posibilidad de nevadas.

Pronóstico para El Calafate del sábado 25 de octubre.

Cabe mencionar que estas condiciones se sumarán a la alerta amarilla por fuertes vientos que regirá este sábado en toda la provincia de Santa Cruz, con ráfagas que en algunas zonas podrían superar los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para Santa Cruz y gran parte de Chubut.