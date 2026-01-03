Crimen en El Calafate: se entregó el segundo sospechoso por el robo de Año Nuevo que terminó con la muerte de Pablo Rufino El acusado se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera y quedó detenido por el violento asalto ocurrido en la madrugada del 1° de enero, en el que Pablo Rufino murió tras sufrir un infarto durante un forcejeo con los delincuentes. Su cómplice ya había sido detenido este viernes en un procedimiento policial.

El segundo sospechoso del violento robo ocurrido en El Calafate durante la madrugada de Año Nuevo se entregó este sábado por la mañana en la Comisaría Primera de la localidad. Se trata de Martín Vallejo, quien se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y quedó formalmente detenido a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que investiga el hecho que terminó con la muerte de Pablo Rufino.

Vallejo era intensamente buscado por la Policía desde que ocurrió el trágico episodio en las primeras horas del 1° de enero. El viernes, en tanto, ya había sido detenido su cómplice y familiar, de apellido Torrente, tras un procedimiento policial que incluyó allanamientos y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Según la investigación judicial, dos delincuentes ingresaron al domicilio de Pablo Rufino con intenciones de robo, lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon, lo que derivó en un violento forcejeo dentro de la vivienda. De acuerdo al resultado de la autopsia, la víctima murió a causa de un infarto agudo de miocardio, desencadenado por la situación de extrema violencia, tras sufrir una descompensación que terminó con su vida.

De acuerdo a lo informado por el medio local Ahora Calafate, Martín Vallejo se presentó solo y por voluntad propia en la dependencia policial. Durante las últimas horas, la Policía ya contaba con datos concretos sobre su posible localización, lo que habría influido en su decisión de entregarse.

Con ambas detenciones, la Justicia avanza en el esclarecimiento del robo de Año Nuevo en El Calafate que terminó con la muerte de Pablo Rufino, un caso que generó profunda conmoción en la comunidad. En las próximas horas se espera que el segundo detenido sea indagado y se definan las medidas procesales correspondientes.